Eski kız arkadaşını tehdit edip, alıkoyan şahıs tutuklandı

Girne’de aralarında yaşanan tartışma sonrası eski kız arkadaşını araca bindirip zorla başka bir yere götürerek alıkoyan şahıs, tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre olay, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Aralarında yaşanan tartışma sonrası H.K.(E-31), eski kız arkadaşına hitaben şiddet kullanma tehdidinde bulunarak, kullanımındaki araca rızası dışında binmesini sağladı. H.K., söz konusu şahsı daha sonra araçtan inmesine müsaade etmeyip, zorla başka bir yere götürmek suretiyle kanunsuz olarak alıkoydu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.

Sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs eden şahıs tutuklandı

Gemikonağı’nda sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs eden şahıs tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün, H.A’nın (E-21) dolandırmak kastıyla whatsapp uygulaması üzerinden bir şahsa mesaj göndererek, ölen kardeşinin yanında çalıştığı ve 7 bin TL alacağı olduğu yönünde yalan beyanda bulunduktan sonra, konu şahıstan sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor

Hamitköy’de çevreye rahatsızlık veren alkollü kişi, iki polis memurunu darp etti

Hamitköy’de, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren ve iki polis memurunu darp edip görevlerinden men eden şahıs, tutuklandı

Polis Basın Bülteni’ne göre olay, dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

M.M.(E-23), bir mesele ile ilgili olarak görevli polisler tarafından ikaz edileceği sırada, alkollü içki tesiri altında, sarhoş olduğu esnada makul mazereti olmaksızın sokak üzerinde yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Akabinde bahse konu şahıs, kendisini tutuklamaya çalışan görevli iki polis memuruna hitaben küfür ettikten sonra, polisleri ittirmek, tırmalamak ve tekme atmak suretiyle darp edip görevlerinden men etti.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, meseleyle ilgili polisin soruşturması sürüyor.