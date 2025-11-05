"Esas çözüm, Lefkoşa'da en az bir araçlı geçiş noktasının daha açılmasıdır"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kermiya geçiş noktasına giderek, geçişlerde yaşanan trafik yoğunluğuyla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erhürman ayrıca, geçiş için bekleyen yurttaşlarla da görüştü ve yaşadıkları sıkıntıları dinledi.

Tufan Erhürman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan sıkıntıları yerinde gözlemlemek amacıyla Metehan Geçiş Noktası'na gittiğini belirtti.

Geçişlerde yaşanan yoğunluğun azaltılması için Lefkoşa’da yeni bir araçlı geçiş noktası açılması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs’ın güneyinde daha fazla kabin açılması ve görevli sayısının artırılması durumunda, geçişlerde yaşanan yoğunluğun azalacağına dikkat çekti.

Güney’de yapılan işlemlerin 5 saniye ile 3 dakika arasında değiştiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erhürman, yaşanan teknik sıkıntıların çözülmesi gerektiğini de ifade etti.

Kermiya’da Aralık ayında altyapı çalışmalarının başlayacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erhürman, Aralık ayının ikinci yarısının, geçişlerin en yoğun gerçekleştiği dönem olduğunu hatırlattı. Bu nedenle geçişlerde sıkıntı yaşanmaması için yapılabilecek özel çalışmalar konusunda Birleşmiş Milletler ile de görüşmelere başlandığını kaydededen Erhürman, ambulansla geçişlerde geçmişte yaşanan sıkıntılara değindi. Cumhurbaşkanı Erhürman, BM yetkilileri ile görüşüp, ambulansların geçişinin Ledra Palas Geçiş Noktası'ndan gerçekleştirilmesinin düşünüldüğünü vurguladı.

Geçişlerin rahatlatılması için esas çözümün, Lefkoşa’da en az bir araçlı geçiş noktasının daha açılması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, bunun için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.