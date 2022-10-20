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  3. Erhürman’dan ‘çoklu tarifeye dönüş’ yorumu: “Kimileri için "doğru"yu anlamak çok zaman alıyor!”
Erhürman’dan ‘çoklu tarifeye dönüş’ yorumu: “Kimileri için "doğru"yu anlamak çok zaman alıyor!”

Erhürman’dan ‘çoklu tarifeye dönüş’ yorumu: “Kimileri için "doğru"yu anlamak çok zaman alıyor!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin, 4’lü Hükümet döneminde düzenlenen ve daha önce karşı çıkarak kaldırdıkları ‘çoklu tarifeye’ geçtiğine işaret etti.

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin, 4’lü Hükümet döneminde düzenlenen ve daha önce karşı çıkarak kaldırdıkları ‘çoklu tarifeye’ geçtiğine işaret etti, “Kimileri için "doğru"yu anlamak çok zaman alıyor!” dedi.

 

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Elektrikte çoklu tarife dörtlü hükumet döneminde geldi. O dönemde buna karşı çıkanlar yıllarca değiştirmediler.

Şubat 2022'de "tekli tarife"ye geçtiler. Nedenini de, "halkın elektriği daha tasarruflu kullanmasını sağlamak" olarak açıkladılar.

Sonuç: Tekrardan çoklu tarifeye döndüler. Kimileri için "doğru"yu anlamak çok zaman alıyor! Daha kötüsü, yanlışlıkla "doğru"yu yapsalar da her zaman vazgeçme riski ortada!”
 

İşte “çoklu tarife” ücretlendirmesi İşte “çoklu tarife” ücretlendirmesi 

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