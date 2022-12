Erhürman: Yurttaşın aklıyla oynama çabasının sonucunu 25 Aralık’ta göreceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, memlekette gerçek yarılmaların nerede olduğunu, ülkeyi yönettiği zannedenlerin fark etmesi gerektiğine dikkat çekti. Gerçekler üzerinden konuşulması gerektiğini belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Sokaktaki yurttaşın aklıyla oynama çabası. Bunun sonuçlarını 25 Aralık’tan sonra göreceğiz” dedi. TV20’de Ali Kişmir’in sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal adaletsizliğin gittikçe uçurum haline gelmeye başladığının altını çizdi.

Erhürman: Geleceğe dair projeleri yok

Karşılarındaki zihniyetin, belediyelerde herhangi bir başarı hikayesi yazmadığına dikkat çeken Erhürman, bu yüzden farklı algı oyunları yapıldığını kaydetti. Erhürman, “Bir yerden alıp bir yere götüremedikleri gibi mali sıkıntılara da sokmuşlardır. Geleceğe dair proje de yoktur. Bu senaryo milletin aklıyla dalga geçme senaryosudur. Bu seçim, halkın gailesini çekenlerle çekmeyenler arasında bir seçimdir aslında” dedi. “Nuh Nebi’den kalma propaganda yönetmeleriyle bir yere varacağınızı düşünüyorsanız, acizlik içindesiniz” diye konuşan Erhürman, Kıbrıs’ın kültüründe istenilen gerginliğin yaratılamayacağını vurguladı. CTP’li belediye başkanlarının yaptıklarının ortada olduğunun altını çizen Erhürman, “Belediye başkanlarımız icraatları ve hizmetleri dolayısıyla her taraftan oy alırlar” dedi.

“Sekiz buçuk yılın muhasebesi yapılmalı”

Siyasi olarak bakıldığı zaman Lefkoşa’nın tüm siyasi partiler için önemli olduğuna işaret eden Erhürman, geçtiğimiz dönem CTP’nin aday çıkartmadığını ve Sayın Mehmet Harmancı’yı desteklediğini hatırlattı. Mehmet Harmancı’nın LTB’yi Cemal Bulutoğluları’ndan değil, Kadri Fellahoğlu’ndan aldığını da anımsatan Erhürman, “Kadrı Fellahoğlu 14 ay başkanlık yaptı. 14 ay sonunda seçime girdi, karşısında Mehmet Harmancı vardı. 14 ayın ‘fakkasını’ yemiş ve CTP’den aday çıkan Kadri Fellahoğlu’na karşı neden Mehmet Harmancı aday çıkıyor diye sorduk mu?” ifadelerini kullandı. 8 buçuk yıllık bir belediyecilik döneminin muhasebesinin yapılması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, CTP’li belediyelerin yaptıklarının ortada olduğunu vurguladı.

“CTP’li belediyelerin bugüne kadar yaptıkları ortada”

Aydınlık sorununun Gönyeli’de çözülebilirken, Lefkoşa’da neden çözülemediğini sorgulayan Erhürman, söz konusu sorunun çözülebileceğini kaydetti ve içinde bulunduğumuz dönemde bunların konuşulmaması gerektiğini belirtti. Belediye başkanının kendini şehrin lideri gibi hissetmek durumunda olduğuna vurgu yapan Erhürman, CTP’li belediyelerde bugüne kadar yapılan yatırımlardan söz etti. Tufan Erhürman, “Şehriniz için gerekli olan neyse onu söke söke alırsınız, marifet budur. Belediyecilik bugün sadece çöp toplama ve çalışan ödeme değildir” dedi. Ünal Üstel’in “Et fiyatları düştü” iddiaları hakkında da konuşan Erhürman, “Aldığım bilgi, 10 lira 15 lira artış gerçekleştiği yönündedir. Et fiyatları düşseydi, düşürenler zan altında kalacaktı. Madem düşebilirdi, neden Sayın Üstel’in konuşmasını beklediniz? Denilecekti. Hayvancı ciddi girdi maliyetleri altındadır. Verilen destek de yeterli değildir” ifadelerini kullandı.

“Solda birlik için uğraştık”

“Memlekette bir ayrım arıyorlarsa insanlar arasında, her gün et yiyenlerle haftada bir et yiyenler arasında olmaya başladı” diyen Erhürman, sosyal adaletsizliğin gittikçe uçurum haline gelmeye başladığının altını çizdi. Tufan Erhürman, “Memlekette gerçek yarılmaların nerede olduğunu, ülkeyi yönettiği zannedenlerin fark etmesi lazım ve gerçekler üzerinden konuşması lazım. Sokaktaki yurttaşın aklıyla oynama çabası. Bunun sonuçlarını 25 Aralık’tan sonra göreceğiz” diye konuştu. Kendilerinin solda birlik için uğraştıklarının altını çizen Erhürman, “Genel Sekreterimiz düzeyinde de tüm partilerle görüşme yapıldı. Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) bizi destekleme kararı aldı. TDP ile TKP birleşme kararı aldı. İttifaklar düzeyinde her bölgede birtakım bir araya gelişler oldu” dedi.