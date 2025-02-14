Erhürman ve Şenkul Girne’de bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne’ye ziyaret gerçekleştirerek bölgedeki çalışmalar ve projeler hakkında Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’dan bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında, Erhürman ve Şenkul, Girne Belediyesi’nin yürüttüğü projeleri yerinde değerlendirerek bilgi alışverişinde bulundular.

Ayrıca, Girne'de faaliyet gösteren dernekleri ziyaret edip, muhtarlar ile bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinlediler.