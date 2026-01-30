Erhürman ilk 100 gününü değerlendirecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk 100 gününü düzenleyeceği basın toplantısı ile değerlendiriyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Erhürman 2 Şubat Pazartesi günü saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon'da "Cumhurbaşkanlığı'nda 100 Gün" basın toplantısı düzenleyecek.

Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Kıbrıs sorununda gelinen son aşama ile ilgili bilgi de vereceği belirtildi.