Erhürman ilk 100 gününü değerlendirecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk 100 gününü düzenleyeceği basın toplantısı ile değerlendiriyor.
Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Erhürman 2 Şubat Pazartesi günü saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon'da "Cumhurbaşkanlığı'nda 100 Gün" basın toplantısı düzenleyecek.
Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Kıbrıs sorununda gelinen son aşama ile ilgili bilgi de vereceği belirtildi.
