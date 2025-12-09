Erçin Fevzi ölü bulundu

Ozanköy bölgesinde dünden beri kayıp olan 57 yaşındaki Erçin Fevzi aracı içerisinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fevzi, Alagadi 1 mevkiinde kullanımındaki aracı içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Görevli doktor tarafından ceset üzerinde yapılan dış muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadı.

Fevzi'nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.