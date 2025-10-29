Ercan’da yarım gramla yakalandı

Ercan Havalimanı’nda meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan tutuklanan F.H, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mahmut Bilalcan Altun olguları aktardı. Polis, 28 Ekim 2025 tarihinde saat 19.30 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan zanlıya dedektör köpek Pamir'in tepki verdiğini ve bu bağlamda zanlının üzerinde arama yapıldığını aktardı.

Polis, yapılan aramada elektronik sigara ısıtıcısı içerisinde 0.5 gram uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının beyanında maddenin kendisine ait olduğunu, kullanmak için adaya getirdiğini söylediğini aktardı. Polis, madenin analize gönderileceğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin yaşadığı ülkede medikal izin ile madde kullandığını öne sürdü.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.