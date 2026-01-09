Ercan'da uyuşturucu tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapmak üzere olan bir kişi, uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Ercan Havalimanı’nda şüpheli hareket sergileyen Ö.Z.(E-28) KKTC’ye giriş yapmak üzereyken üzerinde yapılan aramada, 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.