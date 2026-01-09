Ercan'da uyuşturucu tasarrufundan bir kişi tutuklandı
Ercan Havalimanı üzerinden ülkeye giriş yapacağı esana tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Ercan Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapmak üzere olan bir kişi, uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, dün Ercan Havalimanı’nda şüpheli hareket sergileyen Ö.Z.(E-28) KKTC’ye giriş yapmak üzereyken üzerinde yapılan aramada, 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.
