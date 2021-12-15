Enerji verimliliği masaya yatırılıyor

KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), KTMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) ve Kıbrıs Türk Enerji Verimliliği Derneği (KTEVD), Kuzey Kıbrıs’ın Enerji konusunda yol haritasının belirlenmesi için yapılacak çalışmalara yön verecek olan 1. Ulusal Enerji Verimliliği Çalıştayı düzenliyor.

Çalıştay kapsamında “KKTC'de Enerji Verimliliği Yasal Durum ve Enerji Verimliliği Eğitimi”, “KKTC Enerji Verimliliği Stratejik Plan Çalışması”, “Binalarda Enerji Verimliliği, Ulaştırmada Enerji Verimliliği”, “Üretimde Enerji Verimliliği” konularında çalışma masaları oluşturulduğu belirtildi.

16 Aralık 2021 Perşembe Golden Tulip Hotel Lefkoşa’da düzenlenecek olan Çalıştay saat 09:00’da açılış konuşmaları ile başlayacak.

KTMMOB Elektrik Mühendisleri Başkanı Ali Murat Cellatoğlu, yaptığı yazılı açıklamada enerji kullanımı, maliyetleri ve çeşitli konularla ilgili detaylı bir çalıştay olacağını belirtti.

KTMMOB EMO Başkanı Ali Murat Cellatoğlu’nun açıklaması şöyle:

Dünyanın geneline bakıldığı zaman, gerek ileri medeniyet seviyesindeki ülkeler, gerekse ekonomisi gelişmekte olan ülkelerin şu an için yoğun olarak konsantre oldukları ve planlamalar yaptıkları konuların başında enerji gelmektedir. Enerjinin günümüzde bu kadar önemli olması demek, boş yere harcanmaması ve verimli olarak kullanılması anlamını taşımaktadır. Bu sebeple, enerji konusu mühendislik alanlarının birçoğunu ilgilendirmekte ve üzerinde önemle durularak çalışılması gerekmektedir. Enerjiye olan talep her geçen gün artmakla beraber, fosil yakıtların da azalmasıyla birlikte son 15 yılda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim bütün dünyada artarak devam etmektedir. Gelişen teknolojiler ile birlikte, elektrik enerjisine olan ihtiyaç da artırmakta fakat yine gelişen teknolojiler ile birlikte verimliliğin ön plana çıkarılmasıyla, aynı miktarda enerjiyle daha fazla iş yapabilmenin yolları aranmakta ve bu bağlamda hedefler konulmaktadır. Bütün amaç, az enerjiyle çok iş yapabilmektir.

Az enerjiyle çok iş yapabilmek ne anlama gelir? Bu, aynı işi daha az enerjiyle yaptığımız zaman, maliyetlerin düşmesi, aynı zamanda enerjiyi üretirken çevreye verdiğimiz zararın azaltılması anlamını taşımaktadır ki Avrupa Birliği ve üye ülkeler de bu konuda önlerine önemli hedefler koymaktadır. 2050 yılına gelindiğinde Avrupa’yı iklim nötr hale getirebilmek için fosil yakıtlardan uzaklaşmayı, yeşil enerji kullanmayı ve su kaynaklarının daha az kullanılmasını ön plana çıkarmaktadırlar. Bu da demek oluyor ki, artık üretim yaparken de, bu ilkelere sahip olmayan, yatırımlarını bu yönde yapmayan firmalar ürettiklerini Avrupa’ya satamayacaktır. Bu kısıtlamalar aslında tamamen kirlenmemiş bir doğa ve daha yaşanabilir bir dünya anlamına geliyor. Bu yüzden eğer bu dünyada yaşamak istiyorsak, insanlar olarak bu hedeflerin gerçekleşmesi için hepimiz çaba sarf etmeliyiz.

Peki KKTC olarak biz bu hedefin ne kadar uzağındayız? Veya daha doğru olacak olan soru belki şöyle sorulmalı; KKTC olarak enerji verimliliği ile temiz ve sürdürülebilir çevre konusunda herhangi bir hedefimiz veya bir devlet politikamız var mı? Bu soruya cevap ararken, tam da bu noktada, dünyadan ne kadar kopuk olduğumuz ve yalnızca günübirlik işlerle uğraştığımız görülmektedir. Bırakın enerji politikaları üretmeyi, henüz daha enerji verimliliği mevzuatlarımızı bile oluşturamamış durumdayız. Bu ayıp sadece bizleri yönetenlere değil, aslında konunun parçası olan herkese aittir. Yani hepimiz suçluyuz. Evimize güneş enerji sistemi taktırarak belki yeşil enerji üretimine katkı yapıyoruz ama enerjiyi verimli kullanma noktasında bilinçlenmemiz ve buna göre hareket etmemiz gerekmektedir.

Elektrik Mühendisleri Odası olarak, karbon emisyonlarının sıfırlanması, enerji sektörünün karbondan arındırılması, çevre dostu teknolojilere yatırım yapılması, üretimde inovasyonun teşvik edilmesi, kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesi hedefi ile siyasilerimize ışık tutacak eylem planları ve politikalar oluşturmaya yarayacak çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Enerji Verimliliği Derneği işbirliğinde ‘’1. Ulusal Enerji Verimliliği Çalıştayı’’ nı gerçekleştiriyoruz. Çalıştayın sonuç raporu tüm siyasilerimiz, ilgili sektör paydaşları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.