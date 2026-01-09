En fazla yağış Selvilitepe’ye düştü

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 8.00’den bu sabah saat 8.00’e kadar gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı. Açıklama şöyle:

“Selvilitepe 21 kg/m²; Yeşilırmak 18 kg/m²; Çamlıbel 17 kg/m²; Lapta, Kozanköy 14 kg/m²; Alsancak 11 kg/m²; Ziyamet 10 kg/m²; Akdeniz 9 kg/m²; Alevkayası, Boğaz 8 kg/m²; Lefke, Gönyeli, Karaoğlanoğlu, Bostancı, Doğancı, Mağusa, Sandallar, Sipahi 7 kg/m²”

Yağış alan diğer yörelerde ise 0.1-6 kg/m² arasında yağış kaydedildi.