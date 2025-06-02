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En fazla yağış Geçitkale'de kaydedildi

En fazla yağış Geçitkale'de kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 3 kg ile Geçitkale'de kaydedildiğini açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 3 kg ile Geçitkale'de kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Geçitkale'yi metrekareye 2 kg ile  Serdarlı takip etti.

Yağış alan diğer bölgelere ise 0.1 ile 0,5 kg/m² arasında yağış düştü.

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