En fazla yağış Geçitkale’de kaydedildi
Kıbrıs'ın kuzeyinde dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metre kareye 6 kg ile Geçitkele’de kaydedildi.
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Kıbrıs'ın kuzeyinde dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metre kareye 6 kg ile Geçitkele’de kaydedildi.
Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Geçitkale 6 kg/m², Mallıdağ 4 kg/m², Alevkaya, Esentepe, İskele, Tatlısu 1 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.
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Etiketler : yağmur, Meteoroloji Dairesi