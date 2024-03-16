Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. En çok yağış Güzelyurt bölgesinde kaydedildi
En çok yağış Güzelyurt bölgesinde kaydedildi

En çok yağış Güzelyurt bölgesinde kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın Güzelyurt bölgesinde kaydedildiğini bildirdi.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın Güzelyurt bölgesinde kaydedildiğini bildirdi.

Daireden verilen bilgiye göre, Güzelyurt, Gemikonağı 3 Kg/M², Yeşilırmak, Kalkanlı 2 Kg/M², Lefke, Zümrütköy 1 Kg/M² diğer yörelerde ise 0,1 İle 1 Kg/M² arasında yağış kaydedildi.

Bu haber toplam 137 defa okunmuştur
Etiketler : , ,