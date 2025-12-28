En çok yağış Alevkayası'nda kaydedildi

Ülkede son 24 saatte en çok yağış 11 kg ile Alevkayası’na düştü.

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, dün sabah 8.00’den bu sabah 8.00’e kadar Alevkayası’da 11 kg/m²; Zafer Burnu ve Dörtyol’da 10 kg/m²; Mehmetcik’te 6 kg/m²; Mağusa, Serdarlı, Girne, Taşkent ve Tatlısu’da 3 kg/m² yağış kaydedildi.

Yağış alan diğer yörelerde ise 0.1-2 kg/m² arasında yağış saptandı.