Elmalı: Mücadelemiz sürecek

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve eğitim adına ortaya koydukları değişiklik taleplerinin masada olduğunu belirterek, bu talepleri hayata geçirmek adına mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Elmalı yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun katıldığı bir programda “A-B öğretmen ders saatleri" konusunda önerdiği yasa değişikliği tasarısını geri çekeceğini söylemesinin memnuniyet verici olduğunu ancak yasa değişiklik önerilerinin halen mecliste beklediğini ifade etti.

Elmalı'nın açıklaması şöyle:

"Geçtiğimiz yıl yaz aylarında Eğitim Bakanlığı, Öğretmenler yasasında ”A ve B öğretmenin ders saatleri konusundaki değişiklik” de dahil olmak üzere yasada bazı değişiklikler yapmak için Öğretmen Sendikaları ile hiçbir istişare veya görüşme yapmadan harekete geçmişti. Yaz ayları boyunca ve sonrasında öğretmenlerimizle birlikte sürdürdüğümüz kararlı mücadele ve direniş sonucunda, Meclise giden bu maddelerin yasalaşmasını bu güne kadar engellemeyi başardık.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu geçen gün katıldığı bir televizyon programında “A-B öğretmen ders saatleri" konusunda önerdiği yasa değişikliği tasarısını geri çekeceğini ifade etmiştir. Eğitim Bakanının öğretmenin özverili çalışmalarını anlamış olması ve A-B öğretmenlerin kazanılmış haklarını değiştirmekten vazgeçtiğini açıklaması bizim açımızdan memnuniyet verici olsa da, yasa değişiklik önerilerinin mecliste bekliyor olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

Bilinmelidir ki; Bizlerin Öğretmenler Yasasındaki öğretmen mağduriyetleri ve eğitim adına ortaya koyduğumuz değişiklik taleplerimiz ortadadır, masadadır. Eğitim Bakanlığı ile konuşulduğu gibi oluşturulacak ortak metin ile yasanın meclise götürülmesi ve özellikle Göç Yasalı öğretmenlerimizin yaşadığı sıkıntıların ve mağduriyetlerin giderilmesi için adım atılması kaçınılmazdır. Bu konudaki mücadelemiz hız kesmeden sürecektir.

Yazın sıcağında kışın yağmurunda bu mücadeleye katkı koyan, dayanışma gösteren tüm Öğretmenlerimize selam olsun."