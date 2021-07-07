“Ellerimi ve ayaklarımı iple bağladı”

Yaşanan bir tartışma sonrası Dörtyol Karakolu’nda görevli polis ekibinin olay yerine gelmesi beklerken, bir polis memuru tarafından darp edildiğini öne süren Angela, hakkını mahkemede arayacak.

“Kendini polis olarak tanıtan şahıstan kimlik göstermesini istedim. Beni kolumdan çekiştirerek merdiven ayaklarından aşağıya indirdi, ayağımdaki ayakkabı da çıktı. Bana direnmememi söyleyerek, yüzüm yere bakacak şekilde asfalt içinde yatırdı”

Söz konusu polisten şikayetçi olduğunu, darp raporu aldığını, hakkını mahkemede arayacağını da kaydeden Günsel Angela, “Avukatımız aracılığı ile Mağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek ayrıca şikâyetimi yaptım” diye konuştu.

Devrim DEMİR

Mağusa’ya bağlı Akdoğan köyünde 4 Temmuz akşamı görevi başında olmayan bir polis tarafından darp ve hakarete uğradığını iddia eden Günsel Angela, YENİDÜZEN’e konuştu, hakkını yargıda arayacağını söyledi.

Yaşanan bir tartışma sonrası Dörtyol Karakolu’nda görevli polis ekibinin olay yerine gelmesi beklerken, bir polis memuru tarafından darp edildiğini öne süren Angela, yaşananların kendisini üzdüğünü anlattı.

Yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler nedeniyle ‘darp’ raporu da temin eden Günsel Angela isimli kadın, o gece yaşadıklarını YENİDÜZEN’e anlattı.

“Bir olay yaşandı hakarete uğradık”

Günsel Angela, 4 Temmuz gecesi Akdoğan’da bir arkadaşı ile sözlü saldırıya uğradığını, daha sonra saldırının kavgaya, ardından da hakarete dönüştüğünü anlattı.

Hemen Dörtyol Karakolu’nu arayarak yardım çağırdığını ifade eden Günsel Angela, “Olay büyüdüğü için avazımın çıktığı kadar çığlık atmaya başladım. Arkadaşım da ben de o evde çok çirkin hakaretlere maruz kaldık, evden dışarı çıkarak polisin gelmesini bekledim” dedi.

“Sivil giyimli biri yanıma yaklaştı ‘ben polisim’ dedi”

Polisi beklediği sırada sivil giyimli birinin yanına yaklaşarak, “beni tanıdın mı” şeklinde konuştuğunu kaydeden Angela, daha sonra şahsın kendisine polis olduğunu söylediğini ve kolundan çekiştirmeye başladığını söyledi.

Kendini polis olarak tanıtan şahsın daha öncede kendisine sosyal medya üzerinden mesajlar atarak buluşma teklif ettiğini öne süren Angela, “Kendini polis olarak tanıtan şahıstan kimlik göstermesini istedim. Beni kolumdan çekiştirerek merdiven ayaklarından aşağıya indirdi, ayağımdaki ayakkabı da çıktı. Bana direnmememi söyleyerek, yüzüm yere bakacak şekilde asfalt içinde yatırdı” ifadelerini kullandı.

“Ayakkabı ipi ile ellerimi kollarını bağladı… Astım krizi geçirdim”

Yaşadığını iddia ettiği şiddeti anlatan Günsel Angela, kendini polis olarak tanıtan şahsın diz kapağı ile ensesinden bastırarak asfaltta sürünmesine neden olduğunu ve yarı çıplak bir vaziyette kalarak şoka girdiğini söyledi.

Astım krizi geçirdiğini, ellerinin ve ayaklarının ayakkabı ipi ile bağlandığını iddia eden Angela, “Her yerim açılmıştı sürünmekten, astım krizine girdim annem ve kız kardeşim koşarak olay yerine geldi. Yüzüme su döküp kendime getirdiler” dedi.

“Hiç kimse bu muameleyi hak etmez… Yazıklar olsun”

Akdoğan köyünde yaşanan olayda hiçbir şekilde suçlu olmadığını polisi kendisinin arayarak düştüğü durumu anlatan Angela, yaklaşık 30 ile 40 dakika polis gelene kadar yerde iplerle bağlı bekletildiğini birçok insanın da buna tanıklık ettiğini kaydetti.

Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis ekiplerinin gelmesi ile yerden alınarak iplerin çözüldüğünü kaydeden Günsel Angela, “Bunu hiçbir insan hak etmez. Benim her yerim yara bere içinde. Polis kimliği de taşısa karşısındaki savunmasız bir insan bu muameleleri hak etmez. Yazıklar olsun” diye konuştu.

“Adalete güveniyorum… Hesabını verecek”

Arkadaşının da kendinin de karakola götürülerek ifadelerinin alındığını kaydeden Günsel Angela, “Suçlu olsak yargı huzuruna çıkardık” dedi.

Adı geçen polisten ayrıca şikayetçi olduğunu, darp raporu aldığını, hakkını mahkemede arayacağını da kaydeden Angela, “Bizim gibi insanların avukatı var. Avukatımız aracılığı ile Mağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek ayrıca şikâyetimi yaptım” ifadelerini kullandı.

Angela, “Ben yerde hiç muhatap olmadığım biri tarafından iplerle bağlanarak çok kötü muameleye maruz kaldım. Bu durum gelen polis tarafından normal karşılandı. Ben azılı bir katil veya saldırgan değilim. Bu muameleyi neden gördüm? Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Yazıklar olsun. Hala böyle insanlarla aynı havayı solumak zorundayız. Adalete güveniyorum, kimse polistir diye bir kişinin vücut bütünlüğüne saldırmaz” ifadelerini kullandı.