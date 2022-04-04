 “Elektrikte Mart ayı faturalarını 5 Mayıs’a kadar ödeyebilirsiniz”

BRT’de yayınlanan Manşet+ programına telefonla bağlanan Başbakan Faiz Sucuoğlu, geçtiğimiz ay elektrik faturalarında düzenleme yapıldığını, yaşanan soğuk havanın da etkisi ile Mart ayı faturalarının yükseldiğini kaydetti.

Sucuoğlu, Bakanlar ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Mart ayı faturalarının ödemelerinin 5 Mayıs’a uzatıldığını söyledi.

Faturalara faiz uygulanmayacağını da belirten Başbakan Sucuoğlu, “Casino’lu oteller ve özellikle Güzelyurt’ta bahçelerde kullanılan motorlarla ilgili çalışmalar yürütülüyordu. Bunu daha da genişletip, bu çıkan faturaların yeniden değerlendirilmesi, yeniden düzenlenmesi yönüne gidilebilir. Bunu enerjiden sorumlu Maliye Bakanımızla bu bir iki gün içinde toplantı yaparak düzenleme yapacağız” dedi.

Sucuoğlu: “Vatandaşımız sakin olsun. Mart ayı çok soğuk geçti…”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, elektrikte fatura isyanı sonrasında bugün Maliye Bakanı Sunat Atun ile görüşeceğini, yeni bir düzenlemeye gidilebileceğini söyleyerek, konunun yarınki Bakanlar Kurulu’nda da gündeme geleceğini ifade etti.

Sucuoğlu, “Vatandaşın üzerine çok yük bindi. Sunat bey ve daire müdürlerini çağırıp en az yansıyacak şekilde düzenlemeye gideceğiz” şeklinde konuştu.

Kamuoyunda büyük tepkiye neden olan atamalarla ilgili de konuşan Sucuoğlu, “Bu bir gelenektir. Kendi kadrosu ile bakanlar çalışmayı uygun buluyor. Her hükümet değişikliğinde, bu değişimler yaşanıyor” dedi.

Sucuoğlu, binlerce kişinin sokağa döküldüğü, “Toplumsal Yok Oluş Yoksullaşmaya Hayır” eylemini “demokratik” bulduğunu söyledi, “Biz gidip, başkası gelse ne olacak?” diye sordu.

Sucuoğlu, Maliye Bakanlığı bütçesinin ciddi şekilde daraldığını da ifade etti, “Elde imkan yok. Özel sektör sıkıntılı, turizmde de ciddi sıkıntı çıktı. Arka arkaya geliyor bütün sıkıntılar” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu’nun Haber Kıbrıs’ta yaptığı açıklamalar özetle şöyle:

Elektrik faturaları…

“Elektrikle ilgili değerlendirmede bulunacağız. Faturalar 5 Mayıs’ta ödenecek. Bu zamana kadar faiz yükü binmeyecek. Güzelyurt’taki su motorları, casino ve otellerle ayrım yok. Sıkıntı çıkmış. Tekrardan değerlendireceğiz. Vatandaşımız sakin olsun. Mart ayı çok soğuk geçti. bu konuyu Bakanlar Kurulu’nda değerlendireceğiz. Sadece vatandaş değil, sanayi, turizmde nereye kadar gelebiliriz, ne kadar üzerlerindeki yükü alabiliriz bakacağız. Grup toplantısında da Meclis’te kendi aramızda tartışacağız. Vatandaşın üzerine çok yük bindi. Sunat bey ve daire müdürlerini çağırıp en az yansıyacak şekilde düzenlemeye gideceğiz.”

‘Toplumsal Yok Oluş Yoksullaşmaya Hayır’ eylemi: “Biz gidip, başkası gelse ne olacak?”

“Yapılan eylem demokratik. Gergin ortamda geçmemesi bizi sevindirdi. Elimizden gelen, imkanlar çerçevesinde gecemizi gündüzümüze kattık, uğraşıyoruz. Sıkıntılı süreç umarım sürmez. Biz gidip, başkası gelse ne olacak? Kimse zannetmesin keyifler yerinde yaşıyor. Vatandaşlardan daha sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Elde imkanlar yok. Maliye bütçesi ciddi daralmış durumda. Özel sektör sıkıntılı, turizmde de ciddi sıkıntı çıktı. Arka arkaya geliyor bütün sıkıntılar. Bizim elimizde olmayan nedenler.

Atamalar: Bir gelenektir. Ama doğru mu tartışılır…

“Bu, bir gelenektir. Kendi kadrosu ile bakanlar çalışmayı uygun buluyor. Her hükümet değişikliğinde, bu değişimler yaşanıyor. Doğru mu? Tartışılır… Ben müdürlerim, müsteşarlarımla çalışmaya devam ediyorum.”

“1-1.5 ay sonra düzelebilir”

“Hassasiyetleri, sıkıntıları çok net görüyoruz. Elimizden ne gelirse, imkanlar çerçevesinde düzen içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Kötü niyet söz konusu değil. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki ne yapacağımızı şaşırdık. Akaryakıta olan zamlar, dövizdeki oynamalar, ulaşılamayan hammadde sıkıntısı yaşıyoruz. 1-1.5 ay sonra eskisi gibi olmasa da düzelebilir.”

Kıb-Tek faturaları…

“Enerji konusunda bugün Meclis sonrasında Sunat beyle değerlendirmede bulunacağız. Bu konu Bakanlar Kurulu’nda yarın gündem olacak.”