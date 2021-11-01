Eleftheria Meydanı’nda iklimsel değişik eylemi

Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren Kıbrıs Çevre Hareketi’nin, Glasgow’da düzenlenecek olan 26’ıncı BM İklimsel Konferansı ışığında, 6 Kasım’da barışçıl bir protesto gösterisi düzenleyeceği belirtildi.

Haravgi gazetesi Kıbrıs Çevre Hareketi’nin, iklimsel değişikliğe dikkat çekmek amacıyla 6 Kasım Cumartesi günü Lefkoşa’da, Eleftheria Meydanı civarında barışçıl bir protesto gösterisi düzenleyeceğini yazdı.

Habere göre “Kıbrıs Çevre Hareketi” konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Glasgow’da yapılacak zirvede, ülke liderlerinin, iklimsel değişikliğin göğüslenmesi için iyi kararlar alması temennisinde de bulundu.

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