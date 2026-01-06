“Ekonomi kronik bir krize dönüştü, halk geleceğini planlayamıyor”

Meclis kürsüsünde konuşan CTP Milletvekili Fikri Toros, halkın karşı karşıya olduğu sorunların başında ekonominin geldiğini söyledi. Toros, “Yeni yıla çürümüşlüğün yol açtığı, toplumsal haysiyetin ve hukukun aşağılandığı bir ortamda, belirsizliklerin yarattığı kırılgan bir ekonomik yapı içinde girdik” dedi.

Ekonomik sıkıntıların giderek derinleştiğini ifade eden Toros, “Gelir-gider arasındaki dengesizlik, alım gücündeki erime, hiper enflasyon ve faiz baskısı ekosistemimizi ciddi biçimde zorluyor” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk ekonomisinin uzun süredir yapısal bir kırılganlık içinde olduğunu belirten Toros, bunun artık hükümetin yönetmekte aciz kaldığı kronik bir krize dönüştüğünü söyledi.

Toros, “Sadece TL üzerinden hesap yapılıyor. Oysa ithalata dayalı bir ekonomideyiz ve döviz bazlı enflasyon görmezden geliniyor” dedi. Bu durumun toplumun her kesimini bir finansal sağlık sorunuyla karşı karşıya bıraktığını söyleyen Toros, “İnsanlar geleceğini planlayamaz hale geldi” şeklinde konuştu.

Toros, hükümetin günü kurtarmaya dönük, plansız ve tepkisel politikalar izlediğini belirterek, “Halkın her gününü çalan duyarsız bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. En önemlisi de devlet yönetiminin halkla olan güven ilişkisinin tamamen yitirilmiş olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Ücret artışlarının enflasyon karşısında erimeye mahkûm olduğunu dile getiren Toros, yaşananların bir kader olmadığını vurgulayarak, “Bu kapandan çıkış, siyasi sorunun kapsamlı çözümü ve eş zamanlı, cesur ve kararlı bir siyasi iradenin ortaya konmasıyla mümkündür” dedi. İç siyasette kurumların zayıflatıldığını ve liyakatin yerini partisel çıkarların aldığını ifade eden Toros, yasa gücünde kararnamelerle Meclis’in itibarının da zedelendiğini söyledi.