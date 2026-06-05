Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Müşavirlik Yasası’nı görüşmek üzere komite toplantısı düzenleme kararına tepki gösterdi.

Barçın, hükümetin dün mesai bitimine kısa süre kala yaptığı çağrıyla bugün saat 09.00’da komite toplantısı yapılmasına karar verdiğini belirterek, “Ekonomi çökerken, hükümetin önceliği Müşavirlik Yasası. Hükümet bu kararı Meclis İç Tüzüğünün 27(3) maddesini yok sayıp gündemi bizlerle istişare etmeden aldı” dedi.

Yetkili sendikaların toplantıya çağrılmadığını da dikkat çeken Barçın, “Ayrıca her zaman usulden olan, yetkili sendikaların toplantıya çağrılıp dinlenmesi teamülü de bu kez tamamen yok sayıldı ve toplantıya hiç bir sendika da çağrılmadı” ifadelerini kullandı.



“Hükümetin tek önceliği bu”

Barçın, “Ülke ekonomisi yangın yeriyken, kamu maliyesi batırılmış durumdayken ve onlarca önemli yasa komitelerde tozlanırken; hükümetin tek önceliği, atadığı Müdür ve Müsteşarların evde oturarak nasıl maaş almaya devam edeceği” açıklamasında bulundu.

İş insanlarına, esnafa ve çalışanlara da seslenen Barçın, “İş insanımız da, Esnafımız da, Çalışanlarımız da bu hükümetin gerçek önceliğinin ne olduğunu çok iyi görsün lütfen” dedi.



“CTP iktidarında değişecek”

Meclis’teki çoğunluğa işaret eden Barçın, “Şu an Meclisteki sayısal güçlerine güvenerek istedikleri yasayı geçirebilirler pek tabii ki. Ama çok az kaldı dostlar. CTP iktidarında bu torpil yasalarının hepsi kökten değişecek” ifadelerini kullandı.

Barçın, “Kamuda üçlü kararname kapsamı daraltılacak. Atamalar Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla yapılarak kamuda liyakat esas alınacak. Yapılan tüm yolsuzlukların hesabı tek tek ama tek tek sorulacak. Hiçbir yere kaçamazsınız...” açıklamasında bulundu.