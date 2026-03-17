“Ekonomi Bakanlığı daha dinamik hareket etmeli”

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, Körfez’de yaşanan gerilimin sadece enerji piyasasını değil, ticareti de olumsuz etkilediğini söyledi. Şahali, Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklık nedeniyle dünya petrolünün yüzde 20’sinin etkilendiğini belirterek, “Bizler de bu krizden ciddi anlamda etkileniyoruz” dedi.

Savaşın yalnızca güvenlik açısından değil, ekonomik açıdan da ciddi riskler barındırdığını ifade eden Şahali, bölgeyle ticari ilişkiler nedeniyle ülkenin büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Özellikle süt sanayi başta olmak üzere birçok ihraç ürününün hem bölgeye hem de diğer pazarlara ulaşımında sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın daha dinamik hareket etmesi gereken bir dönemden geçildiğini belirten Şahali, hazırlıkların ciddi şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Şahali, savaş sürecinin hükümetin fiyat istikrar fonu üzerinden yaptığı zamların etkisini de erittiğini ifade etti.

İhracatın yeni pazarlara yönelmesinin önemine dikkat çeken Şahali, üretimin devamlılığı açısından eldeki ürünlerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. “Süt ürünlerinin alıcısı olan Körfez ülkelerinde yaşanan istikrarsızlık bizim süte boğulmamız ihtimalini gün yüzüne çıkarmaktadır” diyen Şahali, bu nedenle satışın sürdürülebilmesi ve satılamayan ürünlerin değerlendirilmesi için Ekonomi Bakanlığı’nın öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

Gerekirse sübvansiyon yöntemiyle ürünlerin satılabileceğini ifade eden Şahali, bunun savaş sonrasında yeni pazarlarda kalıcı olabilmek için bir fırsat yaratabileceğini de kaydetti.