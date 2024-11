Ekingen: “Her öyküden etkilendik… Bilmediğimiz çok şeylerle karşılaştık….”

Kıbrıslı kadınların hayat öykülerinden kitaplar ve belgeseller hazırlayarak yaşanmışlıkları genç kuşaklara aktarmak üzere kurulan Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), 4’üncü yaşını kutluyor.

4’üncü kuruluş yıl dönümünü Girne’de, Ramadan Cemil İşletmeleri Merkez Ofisi’nde bu sabah düzenlenen basın toplantısı ve kokteylle kutlayan KÖDER, faaliyetlerini de paylaştı.

KÖDER’in kurucu üyelerinden olan Işın Ramadan Cemil’e etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkür edildi.

Cemil: “Çok güzel insanlarla karşılaştık”

Kısa bir konuşma yapan Işın Ramadan Cemil, KÖDER’in Baf’tan Mağusa’ya İskele’den Larnaka’ya her kadına ulaşmak, onları topluma tanıtmak hedefiyle kurulduğunu belirterek, “Çok güzel insanlarla karşılaştık” dedi.

Cemil, KÖDER’in gurur kaynağı birçok kadını gün yüzüne çıkardığını, ailelerin bundan büyük mutluluk duyduğunu da söyledi.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, KÖDER Asbaşkanı Gülev Sıdal ve KÖDER Genel Sekteri Göksel Düzgün, KÖDER’in kitap, belgesel ve sergi olmak üzere üç ana başlıkta yürüttüğü faaliyetleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Her kitapta 41 kadının hikayesi anlatıldı

Basın toplantısında verilen bilgiye göre, KÖDER “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” adlı kitap serisiyle bugüne kadar her birinde 41 kadının hayat öyküsünün yer aldığı üç kitap bastı. Dördüncü kitapsa baskı için hazırlanıyor. KÖDER ayrıca hayatı kitaplarla tanıtılan kadınların fotoğrafları ve özel eşyalarından oluşan sergiler de hazırladı.

Derneğin, “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” kitaplarından birincisi ve ikincisi Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilerin yararlanabilmesi için kaynak kitap olarak onaylandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim-Terbiye Dairesi, KÖDER’in üçüncü kitabını öğretmenler tarafından kaynak materyal olarak kullanmasını ve okul kütüphanelerinde bulundurulması da uygun buldu.

26 belgesel çekildi

KÖDER “Hayatımıza Değer Katan Kadınlar” kapsamında bugüne kadar 26 belgesel hazırladı. Suna Erensu’nun hayatını konu alan 25’inci belgesel 10 Aralık’ta Gönyeli Alayköy Belediyesi Konferans Salonu’nda gösterilecek.

Faaliyetlerin finansmanın sponsorlar ve destekçiler tarafından karşılandığı KÖDER’de hayat öyküleri araştırılan ve kayda alınan kadınlar oy birliğiyle belirleniyor.

Ekingen: “Her öyküden etkilendik… Bilmediğimiz çok şeylerle karşılaştık….”

Basın toplantısında verilen bilgilerin ardından soru cevap kısmına geçildi.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, yaşanmışlıkların cesaret ve motivasyon yüklü olduğunu kaydederek, bunların gençlere motivasyon olmasını istediklerini, bu amaç için çalıştıklarını belirtti.

Kadınların ortak hikayesiyle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Ekingen, şunları paylaştı:

“Bana göre, ortak hikayede Kıbrıslıların yaptığını da yaşadığını da göstermeyen mütevazi, muhafazakar hali var… Sıkıntı yaşayan kadınlar da başkalarına ilham vermiş. Nasıl oluyor bilmiyorum ama kendi kendilerini güçlendirmişler. Her ön görüşmeden, her röportajdan, her belgesel çekiminden hayretle çıktık. Her öyküden, güzellikten de hüzünden de, etkilendik. Bilmediğimiz çok şeylerle karşılaştık….”

Kitapların basımı, belgesellerin çekimi için çok emekler verildiğini de belirten Ekingen, “Üretmişsek, üretmeye devam ediyorsak bunu mali komitenizin istikrarlı çalışmasına ve bize her zaman güvenen sponsorlarımıza borçluyuz. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Haber: Rahme Çiftçioğlu- Fotoğraf: Timuçin Yıldırım (TAK)