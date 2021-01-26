Eğitimde sancılı başlangıç

Devrim DEMİR

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı doğrultusunda anaokullar ile ilk ve orta dereceli okullarda seyreltilmiş yüz yüze eğitim dün sancılı başladı.

Ülkede hızla artan yerel vakalara nedeniyle veliler çocukları için endişe duyarken, eğitimin ilk gününde okullara katılımda azalma dikkati çekti. Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu öğrencilerin % 28'inin okula gitmediğini açıkladı. Amcaoğlu “53 bin öğrencinin 11 bin 500’ü ve 1100 öğretmen okula gitmedi” dedi.

Okul girişlerinde sabah öğrencilerin ateşleri ölçüldü, dezenfekte ve maske kullanımına dikkat edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan veliler, okullarda kurallara uyulsa da bir tedirginlik olduğu vakaların artış seyrine göre çocuklarını okula yollayıp yollamamakta düşüneceklerini söyledi.

Birçok okulda eğitim veren öğretmenlerde, veliler kadar endişeli. ‘aşı’ konusunda acil hastalardan sonra ilk düşünülmesi gereken grup olduklarını ifade eden öğretmenler, “Aşı planına bakanlık bizi bir an önce dâhil etmeli” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, dün okula gitmeyen öğrencilerin oranının yüzde 28, gidenlerin ise yüzde 72 olduğunu açıkladı.

Çok sayıda veli mesajla okul idaresine bilgi verdi…

Seyreltilmiş yüz yüze eğitimin ikinci yarısı dün başlarken, Lefkoşa ve Mağusa bölgesinde ilk ve ortaokullarda katılım çok düşüktü.

Bir kısım veli çocuklarını tedirgin bir şekilde okula gönderirken, çok sayıda veli okul müdürleri ve öğretmenleri bilgilendirerek çocuklarını okula göndermeyeceklerini bildirdi.

İlkokullarda katılım düşüktü…

Birinci ve ikinci sınıfların eğitim gördüğü Mağusa Canbulat İlkokulu'nda 56 kişinin gelmesi gerekirken, dün 38 kişi okula geldi, 19 kişi okula gelmedi.

Beyarmudu İlkokulu'nda ise 50 öğrencinin eğitim gördüğü okul eksiksiz ders başı yaptı.

Lefkoşa’da 820 öğrencinin eğitim gördüğü en büyük ilkokullardan biri olan Şehit Ertuğrul İlkokulunda katılım çok düşüktü. Seyreltilmiş eğitimle birlikte, 408 öğrencinin ders başı yapması gerekirken, katılım 278’di.

Özellikle kolej hazırlığı olmasına rağmen 5 ve 3. sınıfta eğitim gören çocukların okula gelmediği öğrenilirken, 1 ve 2.sınıf öğrencilerin katılımı daha yüksekti.

Orta ve Liselerde de durum aynıydı…

Mağusa’da Namık Kemal Lisesi'nde seyreltilmiş eğitimle beraber dün 508 öğrenciden 75 öğrenci ders başı yapmadı.

Lefkoşa Türk Lisesinde 423 öğrencinin okula gitmesi gerekirken, 123 öğrenci okula gelmedi, 300’ü ders başı yaptı.

Özel Okullarda Girne faktörü etkili oldu…

Girne ve bölgelerinde artan vakalar nedeniyle Lefkoşa’da eğitim gören öğrenciler ve eğitim veren öğretmenler Sağlık Üst Kurulu kararları doğrultusunda dün ders başı yapamadı.

Levent İlkokulu Müdürü Osman Fırat, YENİDÜZEN’e konuştu.

Fırat, okullarında 15 öğretmenin Girne ve bölgesinde kaldığı için okula gelemediğini öğrencilerin de aynı durumda olduğunu ancak bu uygulamanın doğru ya da adil olmadığını söyledi.

Sadece okulun yasaklanmasının tartışılır olduğunu da ifade eden Fırat, ailelerde tedirginlik olmasına rağmen, eğitimin ilk gününde okula iyi bir katılım olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“Öğrencilerin yüzde 28’i okula gitmedi”

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, dün okula gitmeyen öğrencilerin oranının yüzde 28 olduğunu açıkladı. Amcaoğlu, okula gidenlerin oranının ise yüzde 72 olduğunu belirtti.

Kararlar konusunda sadece ‘uygulamakla’ yükümlü olduklarını da dikkati çeken Amcaoğlu, “Ülkedeki alt yapı eksikliği, internet kalitesizliği ile birlikte öğrencilerin online ders alma ihtimali az görünüyor. Süratle öğretmenlerin aşılanması gerektiğini sözlü olarak bildirdik. Kapanma ile ilgili tek yetkili Bakanlar Kurulu ve Sağlık Üst Kurulu’dur” dedi.

Amcaoğlu: “Bu yaşananlar ders olsun”

İnsanların da çok dikkatsiz davrandığını kaydeden Amcaoğlu, bulaşın bir an önce alt seviyelere düşülmesi gerektiğini ifade etti. Eğitimin seyreltilmiş olarak yüz yüze veya online olarak devam etmesinde sıkıntı olmadığını da söyleyen Amcaoğlu, bu süreçte sakin olunması gerektiğini söyledi.

9 Mart tarihinden sonra Bulaşıcı Üst Kurul kararlarına riayet edilmesi gerektiğine dikkati çeken Amcaoğlu, “Bu yaşananlar ders olsun, günü değil geleceği kurtaralım” dedi.

Veliler YENİDÜZEN’e konuştu…

Nurbanu Tosun Soyel: “Online eğitim bir süre daha”

Yerel vakaların seyrine göre, online eğitimin bir süre daha devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Nurbanu Tosun Soyel, tüm okullarda en az 15 gün daha sürecin takibi için eğitimin online olması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Girne bölgesi için ciddi tedirginlikleri de olduğunu ifade eden Soyel,” Kimsenin eğitimden uzak kalması taraftarı değilim ama yüz yüze eğitim için çok erken. Bu süreç biraz daha izlenmeli” dedi.

Hatice Arslan: “Tereddütlerim var”

Üç çocuğunun da farklı okullarda eğitim gördüğünü ifade eden Hatice Arslan,” İki çocuğum ortaokul ve küçük çocuğum birinci sınıf. Sabah okula gönderip göndermeme konusunda çok düşündüm, hala daha tereddütlerim var. Artan yerel vakaları her gün endişe içinde takip ediyoruz ve çocuklarımız için korkuyoruz.”

Mediha Uçar: “Artan vakalardan tedirginiz”

Çocuğunun okulunun iyi ve kurallara uygun bir okul olduğunu ifade eden Mediha Uçar, tüm tedbirleri aldıklarını duruma alışmaya başladıklarını söyledi.

Başka bir okul olsa göndermeyi düşünmediğini ancak çocuğunun eğitim gördüğü okulda içinin rahat olduğunu ifade eden Uçar, “Yine de ülkede her gün artış gösteren yerel vakalardan tedirginiz. Çocuğu okula gönderirken tüm uyarılarımızı yapıyoruz.”

Mine Sancar: “Korku var”

Genel olarak bir tedirginlik yaşandığını ifade eden Mine Sancar, sürekli kapanma veya açılım korkusu yaşandığını söyledi.