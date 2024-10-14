"Eğitim, siyasete heba edildi”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Gazimağusa’daki Çanakkale Ortaokulu ile Namık Kemal Lisesi’ni ziyaret ederek, bu okullardaki öğretmen ve alt yapı eksiklikleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Sendika, eğitimin “kurultaya ve siyasete heba edildiğini” ileri sürerek 1400 dersin öğretmeninin eksik olduğunu, bu yükün mevcut öğretmenlerin üzerine yıkılmak istendiğini ifade etti.

Eylem: "Eksik kadrolar halen tamamlanamadı"

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem Çanakkale Ortaokulu’nda yaptığı basın açıklamasında, bugün bir kez daha "Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin kamusal eğitimi gözden çıkardığını, umursamadığını" gözler önüne serdiklerini söyledi.

Eylem, Çanakkale Ortaokulu’nda sınıflardaki öğrenci sayısının 40’ı aştığını, 8 öğretmen, 1 muavin, 1 sekreter ve 2 hademe eksiği bulunduğunu vurguladı.

Bakanlar Kurulu’nun öğretmen kadroları tamamlanamadığı gerekçesiyle okulların açılmasını bir hafta ertelediğini hatırlatan Eylem, üçüncü hafta başlamasına rağmen eksik kadroların hala tamamlanmadığını, binlerce saat dersin boş geçtiği bir dönemin yaşandığını kaydetti. Eylem “Eğitim, kurultaya, siyasete heba edildi.” dedi.

Eğitimde yığınla sorun olduğunu siyaset ve hükümetin bununla ilgilenmediğini belirten Eylem, tam gün eğitim konusunda da hükümetin siyaset yaptığını, samimi olmadığını, eğitimi siyasete teslim etmiş durumda olduğunu savundu.

Eğitimdeki sorunların çözümü yönünde bir an önce adım atılması gerektiğini belirten Eylem, eğitime vereceği bir şey kalmadığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanı’nı istifaya davet etti.

Eylem, Namık Kemal Lisesi’nde de eksik kadrolar bulunduğunu, buradaki konteyner sayısının otuza çıktığını, bu okulda da derslerin boş geçtiğini söyledi.

Gökçebel: "Sonuç alıncaya kadar mücadele edeceğiz"

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, Milli Eğitim Bakanı’nın öğretmenin ders verme, öğrencinin de eğitim hakkını çaldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bölgedeki öğrencileri okullara dağıtamayacak durumda olduğunu savunan Gökçebel, mevcut anlayışın eğitime büyük zarar verdiğini söyledi.

Bakanlığın eğitimdeki sorunları görmezden geldiğini söyleyen Gökçebel, öğretmen ve okul idaresinin dayanamayacak duruma geldiğini, sonuç alınıncaya kadar mücadelede kararlı olduğunu vurguladı.

Gökçebel, “Çocuklarımız elden gidiyor. Öğretmenimiz tükenmişliğe itilmiş durumdadır. Okul idareleri bütçesiz çaresiz... Okuldaki sorunlar gittikçe büyürken, genelgeyle çözmeye zorlanıyor. Bu tahammül edilemez.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı’nın okulların geç açılmasıyla ilgili “Mesele kurultay, değil öğretmen eksiği vardır” açıklaması yaptığını anımsatan Gökçebel, 1400 saatin üzerinde dersin eksik olduğunu, bunların mevcut öğretmenlere bölüştürülmek istendiğini savundu ve bunun kaldırılacak bir yük olmadığını kaydetti.