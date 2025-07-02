Eğitim Bakanlığı'ndan Arapça öğretmen münhali

Kıbrıs Türk Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Eğitim Bakanlığı'nın Arapça öğretmen münhali açtığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından ilgili münhali de yayınlayan Eylem, "Eğitim bakanı, bakanlığı ve hükümetin marifetlerinden biri de bu! Arapça öğretmeni münhali! Eğitim tarihimizde bir ilk! Adım adım ilerliyor orda ne varsa burada da olacak çalışmaları…" ifadelerine yer verdi.