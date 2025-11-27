Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: Okul sayısını 35’e çıkarmayı hedefliyoruz

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Şehit Turgut Ortaokulu 75’inci yıl vefa töreni ve Güniz Ced Konferans Salonu’nun açılış töreni Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla yapıldı. Konferans salonunun yenilenmesi, iş insanı Rüstem Ced ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde tamamlandı.

Çavuşoğlu

Törende konuşan Çavuşoğlu, ülkenin geleceği için “Bir Okul da Sen Yap Bir Tuğla da Sen Koy” kampanyasına destek veren hayırseverlerin katkılarının çok kıymetli olduğunu belirtti.

“Hükümetimiz döneminde kazandırılan 30 okulun 12’si hayırseverler sayesinde yapıldı.” diyen Çavuşoğlu, okul aile birliklerinin katkılarının da önemine dikkat çekti. Bakan Çavuşoğlu, ülkedeki okul sayısını ilerleyen dönemlerde 35’e çıkarmayı hedeflediklerini de söyledi.

Devletin eğitim altyapısı için önemli yatırımlar yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, okulların sarf malzemelerinden bakım-onarım çalışmalarına kadar geniş bir alanda güçlü bir mali yapıya sahip olduklarını ancak artan öğrenci sayısı, yeni okul ihtiyacı ve deprem güçlendirmeleri nedeniyle iş yükünün çok yüksek olduğunu, bunun da tümüyle devlet imkânlarıyla kısa sürede karşılanamayacağını belirtti.

Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizler, yüzyıllar önce malını mülkünü çocukların eğitimine vakfeden ninelerimizin, teyzelerimizin kanını taşıyoruz. Bugün okul aile birliklerimiz, velilerimiz ve iş insanlarımız sayesinde tarihi süreçte geleceğimiz için bunu yapmaya devam ediyoruz. Düşünün ki bir nesil nöbet sırasındayken bu halk için, bu topraklar için kanını döktü, canını verdi. Şimdi nöbet sırası bizde ve ter dökmek bize nasip oldu. Bu teri dökmeye de ant içmiş insanlarız.”

Vefa gecesine ilk kez katıldığını belirten Çavuşoğlu, etkinliği düzenleyen okul müdürünü de tebrik etti. Vefa kavramına vurgu yapan Çavuşoğlu, “Vefa, sadece sözlükte yer alan bir kelime değildir; hissetmek, yaşamak ve yaşatmaktır.” diye konuştu.

Özçınar

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, vefa etkinliğinin son derece anlamlı olduğunu belirterek, “Bu gece, arzulanan ve geleceğe örnek olması gereken bir vefa anlayışının en güzel örneğidir. Bu vefayı hepimiz hissetmeli ve yaşamalıyız.” dedi.

Sarpten

Okul Müdürü Hasan Sarpten ise konuşmasında, okulun tarihine değinerek, okulda gerçekleştirilen bakım onarım çalışmalarını anlattı.

Tüm yeniliklerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın yarattığı kaynaklar ve Okul Aile Birliğinin verdiği destekle mümkün olduğunu belirten Sarpten, “Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul binamızın tadilatı için yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çıkılan ihale miktarının da 5 milyon TL’nin üzerinde olduğunu belirtmek isterim.” diye konuştu.

Sarpten, göreve başladığı ilk gün atıl durumda bulunan eski atölyeyi gördüğünde burayı bölgeye de hizmet verecek, çok amaçlı bir salona dönüştürmeyi hayal ettiğini söyledi. Bu süreçte iş insanı Rüstem Ced’in önemli katkılar sağladığını, salonun sıvasından boyasına, seramiğinden tavanına kadar birçok aşamanın Ced’in desteğiyle tamamlandığını ifade eden Sarpten, elektrik altyapısının Okul Aile Birliği tarafından yenilendiğini, kapı, pencere ve klimaların ise Bakanlık desteğiyle tamamlandığını kaydetti.

Arıkan

Şehit Turgut Ortaokulu’nun ilk müdürü Zeynel Arıkan ise, geçmişten bugüne görev yapmış tüm öğretmenlerin okulun temel taşlarını oluşturduğunu ve bugünlere güçlü bir miras bıraktığını söyledi.

Konuşmaların ardından katkılarından dolayı İş İnsanı Rüstem Ced’e ve okula 10 yıldan fazla hizmet veren öğretmenlere plaketleri takdim edildi.