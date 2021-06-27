DSÖ'den Delta varyantı uyarısı: İki doz aşı yaptıranlar bile maskeleri çıkarmamalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çok daha hızlı yayılan Delta varyantı nedeniyle yeni bir uyarıda bulundu. DSÖ yetkilisi Mariangela Simao, Delta varyantının yayılmasını önlemek için sadece aşıların yeterli olmayacağını vurgulayarak, iki doz aşı yaptırmış kişilerin bile maske takmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

'TOPLUM İÇİNDE BULAŞ SÜRÜYOR'

Cenevre'de basın toplantısı düzenleyen Simao, "İnsanlar sadece iki doz aşı oldular diye güvende hissetmemeliler. Hâlâ kendilerini korumaları gerekiyor" dedi. Simao, "Tek başına aşı toplum içinde bulaşı durdurmayacaktır. İnsanların sürekli maske takmaya, iyi havalandırılmış yerlerde bulunmaya, el hijyenine dikkat etmeye, fiziksel mesafeye uymaya ve kalabalıklardan kaçınmaya devam etmesi gerekiyor" diye konuştu. DSÖ yetkilisi önlemler için "Toplum arası bulaşın devam ettiği durumlarda, aşılı bile olsanız bu hâlâ son derece önemli" ifadelerini kullandı.

'YENİ VARYANTLAR ORTAYA ÇIKIYOR'

DSÖ yetkilileri, dünyanın büyük kısmının aşılanmamış olması ve Delta gibi son derece bulaşıcı varyantların dolaşımda olması nedeniyle iki doz aşı yaptırmış olanların da dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. DSÖ Genel Sekreteri'nin üst düzey danışmanı sıfatıyla aynı basın toplantısında söz alan Bruce Aylward, "Evet bazı önlemleri hafifletebilirsiniz ve bu açıdan farklı ülkelerde farklı tavsiyeler var. Fakat hâlâ dikkatli olunması gerekiyor. Gördüğümüz üzere, yeni varyantlar ortaya çıkıyor" dedi.

İSRAİL KAPALI ALANDA MASKE ŞARTINI GERİ GETİRDİ

DSÖ geçtiğimiz hafta, Delta varyantının dünya çapında en çok dolaşımda olan korona virüsü türü haline geldiğini açıklamıştı. ABD ve İspanya gibi bazı ülkeler aşılama sonucunda açık havada maske zorunluluğunu kaldırırken, en yüksek aşılama oranlarından birine sahip olan İsrail'de geçen hafta, Delta kaynaklı yeni vakalar nedeniyle kapalı alanda maske zorunluluğu geri getirilmişti.

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