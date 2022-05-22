Dörtyol ve Pınarbaşı'nda çıkan yangın korkuttu

Hava sıcaklıkların artış göstermesiyle birlikte ülkenin çeşitli yerlerinde yangınlar meydana gelmeye başladı. Bugün, Dörtyol ve Pınarbaşı'nda iki ayrı yangın çıktı, iki yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.

Dörtyol'da arazi yangını

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında, Dörtyol köyünde arazi yangını meydana geldi. Yangın geniş bir alana yayıldı. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.

Pınarbaşı'ndaki yangında zarar büyük

Öte yandan, saat 12.00 sıralarında ise Pınarbaşı köyünde başlayan yangın sonucu, 29 dönüm biçilmemiş buğday, 8 dönüm anız, 179 metre uzunluğundaki sulama lastikleri ve 29 adet muhtelif meyve ağaçları yandı. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Belediyeye ait su tankeri ve bölge halkı müdahale etti.

Her iki yangınla ilgili olarak polis soruşturması devam ediyor.