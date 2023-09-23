Doktor ve eczacı 2 gün tutukluluk kararı

Polisin sahte reçete düzenlemeyle ilgili soruşturması kapsamında dün tutuklanan iki zanlı için bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi 2 gün tutuklu kalma kararı verdi.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün biri doktor ve biri de eczacı olmak üzere iki kişinin daha tutuklamasıyla toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Konuyla ilgili tutuklu bulunan zanlıların Pazartesi günü yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Sahte reçete soruşturması: Tutuklu sayısı 6'ya çıktı