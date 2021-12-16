Doğaya 550 fidan…
KKTC Merkez Bankası çalışanları, Hamitköy’deki 35. Yıl Ormanı’na 500 fidan dikti.
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KKTC Merkez Bankası çalışanları, Hamitköy’deki 35. Yıl Ormanı’na 500 fidan dikti.
Geçtiğimiz gün düzenlenen etkinlikle banka çalışanları ve aileleri, zeytin, incir, badem hurma fidanlarını doğayla buluşturdu.
Doğal yaşama destek amacıyla, ormana yabani hayvanlar için suluklar da yerleştirildi.
Hatırlanacağı üzere; KKTC Merkez Bankası 35. Yıl Ormanı projesi 2019 yılında hayata geçti.
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Etiketler : çevre, MERKEZ BANKASI