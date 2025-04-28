Disiplin Tüzüğü yargıda: Dava, 15 Mayıs'a ertelendi
Öğretmen sendikalarının Disiplin Tüzüğü değişikliğine ilişkin yürütmeyi durdurma adına Anayasa Mahkemesi’ne ara emri talebi ile başvurduğu davanın ilk duruşması görüldü.
A+A-
Öğretmen sendikalarının Disiplin Tüzüğü değişikliğine ilişkin yürütmeyi durdurma adına Anayasa Mahkemesi’ne ara emri talebi ile başvurduğu davanın ilk duruşması görüldü.
Mahkeme heyeti, ara emrine itiraz ve davaya müdafaa dosyalanması için savcılığa süre verdi.
Bu kapsamda davayı 15 Mayıs'a, saat 09.30'a erteleyen mahkeme heyeti, tarafların hazır olması durumunda söz konusu tarihte davanın esasının görüşülebileceğine de değindi.
Bu haber toplam 442 defa okunmuştur
Etiketler : ktos, ktoeös, anayasa mahkemesi, disiplin tüzüğü