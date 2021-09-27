Direksyon hakimiyetini kaybetti,  bariyerlere çarptı

Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunda, Türkeli çemberi ile Yılmazköy alt geçidi arasında, bu sabah 11.30 sıralarında yaşanan trafik kazasında, bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdo Kızgın (E-56), yönetimindeki GS 412 plakalı salon araç seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti, yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı ve takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kızgın’ın tedavisinin sürdüğü, soruşturmanı devam ettiği bildirildi.