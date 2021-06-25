Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir araç yoldan savruldu.
A+A-
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir araç yoldan savruldu.
Kaza sonucunda yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Alayköy-Yılmazköy arasında meydana gelen kazada RL 358 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
Kazanın etkisiyle kimi şahısların araçtan savrulduğu ifade ediliyor.
FOTOĞRAFLAR: DEVRİM DEMİR
Bu haber toplam 664 defa okunmuştur
Etiketler : trafik kazası