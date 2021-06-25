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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir araç yoldan savruldu.

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Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir araç yoldan savruldu.

Kaza sonucunda yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Alayköy-Yılmazköy arasında meydana gelen kazada RL 358 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Kazanın etkisiyle kimi şahısların araçtan savrulduğu ifade ediliyor.

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FOTOĞRAFLAR: DEVRİM DEMİR

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