Direksiyon hakimiyeti kaybedip beton sete çarptı

Girne Ciklos mevkiinde bu sabah 08.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

MF 359 araç sürücüsü 44 yaşındaki Töre Yazgı direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldaki beton sete çarptı. Aracı durduramayan Töre, bariyerlere çarparak sürüklendi. Kaza sonucu araç sürücüsü Töre Yazgı ve araçta yolcu olarak bulunan 45 yaşındaki Yunus Şahan yaralandı.

Kazada yaralanan Yunus Şahan Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne, Töre yazgı ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması dfevam ediyor.

Polis olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 08:45 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolunun Ciklos Mevkiinde, Töre YAZGI (E-44), yönetimindeki MF 359 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak önce beton sete ardından da trafik levhasına daha sonra da yolu ikiye ayıran orta bariyerlere çarptıktan sonra durdu . Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Töre YAZGI ve araçta yolcu olarak bulunan Yunus ŞAHAN (E-45), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından, Töre YAZGI müşahede altına alınırken, Yunus ŞAHAN Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir"