Dipkarpaz’da vahim zarar, ciddi darp
Dipkarpaz’da Şelonez bölgesinde iki kişi arasında tartışma çıktı
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Dipkarpaz’da Şelonez bölgesinde dün A.G. (E-31), aralarında çıkan tartışma sonucunda Salih Dağ’a sözlü sataştıktan sonra sağ elmacık kemiğine yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, göz çukurunu kırarak vahim zarara uğrattı.
Salih Dağ, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra taburcu edildi. A.G. tutuklandı.
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