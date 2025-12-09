“Dikmen, Ağırdağ ve Boğaz’da en az 1500 eve su girdi”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Kanal Sim ekranlarında yayınlanan Özel Yayın’a katılarak bölgedeki son durumu aktardı. “Ciddi riskle karşı karşıyayız” diyen Çelebi, “Dikmen, Ağırdağ ve Boğaz bölgesinde 5 bine yakın ev var. Bunların en az 1500 tanesine su girdi” ifadelerini kullandı.

Sel felaketi ile her birkaç yılda bir karşılaştıklarını belirten Başkan Çelebi, “Belediyeler halk güvenliği için tedbir almak mecburiyetinde yalnız bu tedbirlerin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Daha bütünlüklü bir projeye ihtiyaç var” dedi.

Merkezi Hükümetin de artık elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Çelebi, “Merkezi hükümet ve yerel yönetimler, iklim değişikliklerinden dolayı sürekli bu sıkıntılar yaşanacak. Onun için Merkezi Hükümet, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak bu riskleri daha aza indirmeye çalışması bana göre elzemdir” ifadelerini kullandı.

Dikmen Belediyesi olarak 2011 yılından beri, özellikle Güzelyurt’ta yaşanan selden günümüze kadar bölgede daha güvenli yaşam alanı oluşturmak için dere kanalları oluşturduklarını söyleyen Başkan Çelebi, “İnşa ettiğimiz dere kanalları şimdiki yağmurlara göre değil artık. Küçük göletler mi, bentler mi yaparız, teknik daireler öncülüğünde, merkezi hükümetin katkıları ile yaşam alanlarını daha güvenli hale getirmeliyiz” dedi.

Akşam gece boyunca uyumadıklarını, İtfaiye, Sivil Savunma, Elektrik Kurumu ekipleri ve Dikmen Belediyesi çalışanları ile herkesin bölgede olduğunu aktaran Çelebi, “Birçok evi su bastı halkımız uyumadı. Çok ciddi mücadele verdik. Katkı koyan herkes çok teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim, yanımızdaydınız akşam” ifadelerini kullandı.

Başkan Çelebi, Dikmen, Ağırdağ ve Boğaz bölgesinde 5 bine yakın ev olduğunu ve bunların en az 1500 tanesine su girdiğini söyledi, “İnşallah daha büyük bir felaket yaşamayız. Hepimize geçmiş olsun” dedi.