Dikkat kesinti var
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK), bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Değirmenlik taş ocaklarının doğu kısmı, Alevkayası, Yayla Tepe ve bölgedeki su motorlarına iki saat boyunca elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
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