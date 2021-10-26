Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Alayköy girişi, Alayköy Kavşağı, Alayköy Sanayi Bölgesi’nin bir bölümüne, Gönyeli Mandıralar’ın bir kısmına 6 saat elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile 15:00 saatleri arasında olacak.
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