Dicarlo: “Tatar’la verimli bir görüşme yaptık, geniş kapsamlı toplantıyı ele aldık”

Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler’in (BM) Siyasi ve Barış İnşa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'yla görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme bir buçuk saat sürdü. Görüşmenin ardından ilk olarak Dicarlo, sonra da Tatar basına açıklama yaptı.

"Geniş kapsamlı toplantıyı konuştuk"

BM Genel Sekreter Yardımcısı Dicarlo, kısa açıklamasında, Tatar’la gelecek ay yapılacak geniş kapsamlı toplantıyı ve bu toplantıda ele alınacakları konuştuklarını kaydetti.

DiCarlo, verimli bir toplantı olduğunu ve Tatar’la güzel bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, ilerleyen saatlerde Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile de görüşeceğini söyledi.

“Adaya ikinci ziyaretim. Burada olmaktan çok memnunum.” diyen Dicarlo, gün içerisinde İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu, daha sonra da temsilcilerle görüşmesi olacağını vurguladı.

DiCarlo'nun temasları

Görüşmenin ardından DiCarlo, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis'le görüşecek.

DiCarlo, Kıbrıs ziyaretinin ardından 12 Şubat Çarşamba günü Atina, 13 Şubat Perşembe günü de Ankara'da temaslarda bulunacak.

BM Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğünden daha önce verilen bilgiye göre, görüşmelerde Kıbrıs sorununda izlenecek yol tartışılacak ve daha geniş formatta bir gayri resmi toplantıya yönelik hazırlıklar ele alınacak. DiCarlo’nun BM Genel Sekreter'in iyi niyet misyonu çalışmalarına odaklanarak gençlik ve kadın grupları da dahil, sivil toplum temsilcileriyle toplantılar yapacak.