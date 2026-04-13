“Devletin yetkili makamları devreye girecek”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden artan saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Erhürman, konunun devlet nezdinde ele alınmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Sosyal medya üzerinden yapılan saldırılar her gün artmaya devam ediyor.” dedi.

“Bu ülkede, demokrasiyi içselleştirmiş, yaşam biçimi haline getirmiş bir halk var. Bu tip müdahaleler buralarda arzu edilen sonucu doğurmadığı gibi, tam tersi sonuçlar doğurur.” ifadelerini kullanan Erhürman, toplumun bu tür girişimlere karşı duracağını kaydetti.

Erhürman, “Sosyal medyada birbirinin ne dediğini duyamayanlar yüz yüze gelir, birbirinin gözünün içine bakarak da birbirini duyar ve dinler. Kaldı ki bugünün iletişim ortamında, yaratılmaya çalışılan iletişimsizliği giderecek pek çok teknik olanak vardır.” dedi.

“Bu konu artık devletin yetkili makamları düzeyinde ele alınmak zorunluluğu yaratmıştır ve mutlaka ele alınacaktır.” diyen Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürüne sahip çıkacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır” ifadelerini kullandı.