Dev-İş: “Grevimizin 24. gününde umut ve direnç büyüyor”

Dev-İş, devam eden grevin 24. gününde yayımladığı açıklamada, emekçilerin kararlılığının sürdüğünü ve dayanışmanın her geçen gün güçlendiğini ifade etti. Açıklamada, “Her geçen gün umudumuzun ve direncimizin kırıldığını düşünenler yanılıyor” denilerek, mücadeleden geri adım atılmayacağı mesajı verildi.

Sendika, grevin temel amacının üretimi yeniden güvence altına almak, emeğin karşılığını almak ve yasal hakları elde etmek olduğunu vurguladı. İşçilerin alın teriyle değer üretmeye devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, fabrikanın geleceği için omuz omuza mücadele edildiği belirtildi.

Dev-İş, mücadelenin daha adil, daha güvenli ve daha onurlu bir çalışma yaşamı için sürdürüldüğünü kaydederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Açıklamada, dayanışmanın büyütüleceği ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleneceği ifade edildi.

“Umut biziz, üretim biziz, gelecek biziz” ifadeleriyle sonlanan açıklama, grevin kararlılıkla devam edeceğini ortaya koydu.

Grevin sürdüğü işyerine ve işveren tarafına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.