‘Parçalı Yıllar’ Atlas Sineması’nda seyircili gösterim yapıldı

Yapımcılığını Kaymaz Film Production & Burus Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Tolga Pulat’ın yaptığı “Parçalı Yıllar” filminin seyircili gösterimi Beyoğlu Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi. Gösterime filmin oyuncu kadrosunun yanı sıra sanat ve sinema hayatından birçok ünlü isim katıldı.

Başrollerini Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, Levent Özdilek ve İlkin Tüfekçi’nin paylaştığı filmin diğer önemli rollerinde Necmi Yapıcı ve usta oyuncu Bilge Şen yer alıyor.

Seyircili gösterime katılanlar arasında filmin oyuncuları Yetkin Dikinciler, Levent Özdilek, İlkin Tüfekçi ve Necmi Yapıcı’nın yanı sıra Feyyaz Duman, Furkan Palalı, Rüzgar Aksoy, Sevil Akı, Sunay Kurtuluş, Sermiyan Midyat, Yüksel Aksu ve sevgilisi Deniz Barut, Gürberk Polat ve Tibet Serter gibi birçok ünlü isim katıldı.

Salonun hıncahınç dolu olduğu gösterimde kahkahalar havada uçuşurken duygusal anlar da yaşandı.

1970’li yılların Türkiye’sinde, Amerikan ambargosunun yarattığı ekonomik krizin sinema sektöründe köklü bir dönüşüme yol açtığı dönemi konu alan ve Türk sinemasının karanlıkta kalmış bir sayfasını beyazperdeye taşıyan etkileyici dönem filmi “Parçalı Yıllar”, 27 Şubat’ta sinema severlerle buluştu.