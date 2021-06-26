Derinya’dan 8 bin 320 geçiş

Derinya barikatından 4-24 Haziran’da toplam 8 bin 320 geçiş yapıldığı açıklandı.

Fileleftheros’un haberine göre sözü edilen dönemde 5 bin 31 Kıbrıslı 4 bin 200 araç ile kuzeye, 2 bin 14’ü de bin 218 araçla güneye geçiş yaptı; 3 bin 289 AB ve diğer ülke vatandaşı güneyden kuzeye geldi ve bunlardan 3 bin 771’i geri döndü.

3 günlük “Kataklizmo (Deniz) Yortusu” döneminde bin 372 Kıbrıslı bin 242 araçla kuzeye, 482’ü de 263 araçla güneye gitti. Aynı dönemde 766 AB veya diğer ülke vatandaşı kuzeye geldi. Bu rakamlara, yaya olarak geçiş yapanlar dahil değil.

Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri, kuzeye araçla geçen Kıbrıslı Rumların bazılarının “sadece aracına akaryakıt satın almak için geldiğini” değerlendiriyor.