Derinya’da güneye geçişte ‘personel sıkıntısı’

Derinya geçiş noktasından güneye geçişlerde sıkıntı yaşandığı örenildiği, Dışişleri Bakanlığı sıkıntının güneydeki 'personel eksikliği' nedeniyle yaşandığı belirtti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e Dışişleri Bakanlığı’nda verilen bilgide, sıkıntının personel eksikliğinden kaynaklandığın öğrenildiği belirtildi.

Bugün başlayan sıkıntının halen sürdüğü, konunun Barış Gücü’ne aktarıldığı ve geri dönüş beklendiği bilgisi de paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, güneye geçişlerde sadece Kıbrıslı Türklerin sıkıntı yaşadığı, Kıbrıslı Rumlar ile 3.ülke vatandaşlarının gidiş gelişlerinde sorun olmadığı da ifade edildi.

Açıklamada; “Personel eksikliği olduğu söylendi. Biz konuyu Barış Gücü’ne aktardık. Geri dönüş bekliyoruz. Güneyden ise konunun ilgili yerlere aktarıldığı bilgisini aldık” denildi.