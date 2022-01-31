‘Dere yatağına inşaat’ endişe yarattı

Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hasan Sarpten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda DEVPA Süpermarket yakınlarında yapılan bir inşaatın fotoğraflarını paylaşarak, dere yatağında yapıldığını belirttiği inşaatın, yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Sarpten: “Doğaya müdahalenin en somut örneği”

Paylaşımın ardından YENİDÜZEN’e konuşan Sarpten, bu ihbarın vatandaşlar tarafından kendilerine ulaştırıldığını ve bunun doğaya yapılan müdahalenin en somut örneklerinden biri olduğunu aktardı.

Sarpten şöyle devam etti: “Yaptığımız araştırmada Şehir Planlama Dairesi’nin bu inşaata izin verdiğini öğrendik. Aslında arazinin dere yatağının biraz ilerisinde olduğu söyleniyor, bu yüzden inşaat izni de verilmiş, belediye de bu gerekçelerle müdahale etmiyor. Kamu derelerini koruma yasası sadece derenin aktığı yerin değil, etrafındaki belirli bir kısmın da derenin bölgesi olarak sayıldığını ve kimsenin derelerin akışını etkileyemeyeceğini söylüyor. Burada derenin sınırında bulunan özel mülke yapılan bir betonarme yapı var. Bunu yapabilmek amacıyla derenin yolu ya da akış yönü değiştirilmiş olabilir”.

Sarpten: “Sadece inşaatla ilgili izinlere bakılıyor, doğa önemsenmiyor”

Bu gibi uygulamaların şehrin birçok yerinde yapıldığını ve günümüzde yaşanan su baskınlarının en önemli sebebinin dere yataklarına müdahale edilmesi olduğunu ifade eden Sarpten, “talebimiz bu örnekten hareketle derelere nasıl müdahale edildiğini göstermek ve ilgili kurumların tek bir açıdan bakarak hareket etmesini önlemektir” dedi. Sarpten şöyle devam etti: “Bu gibi kurumlar sadece ‘buraya inşaat yapılır mı, yapılırsa ne şartlarda yapılır’ mantığıyla bakarak hareket ediyorlar ancak işin doğa yönünü çok düşünmüyorlar. Derenin yaşam alanına müdahale etmeyi önemsemiyorlar. Bu durum yanlıştır ve durdurulması gerekir”.

Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Bölge Amiri Hülya Davulcu: “Benden önce verilmiş bir izin”

Bu iznin kendi amirliği döneminde verilmediğini dile getiren Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Bölge Amiri Hülya Davulcu Eski bu konuyla ilgili detaylı bilgi verebilmek için belgelerin yeniden incelenmesi gerektiğini ifade etti. Esas izinlerin belediye tarafından verildiğine dikkat çeken Davulcu, “biz sadece yapılacak işin Lefkoşa İmar Planı doğrultusunda uygun olup olmadığını inceliyoruz ancak esas izin makamı belediyedir. Bizim kendimize göre kriterlerimiz var. İnşaatın derenin hududundan 3 metre ileride olması gerekiyor. Bu konuda gerekli uyarıları yapıyor ve ona göre izin veriyoruz ancak derelerin akışına müdahale etmemiz söz konusu değildir”.