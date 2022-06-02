Denize atık su boşalttığı tespit edilen Girne Belediyesi’ne 28 bin TL ceza!

Çevre Koruma Dairesi, Girne Kaşkar bölgesinde denize atık su boşaltıldığının tespit edilmesi üzerine Girne Belediyesi’ne 28 bin TL ceza kesti.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma Dairesi, Girne Kaşkar bölgesinde denize atık su deşarj edildiğini tespit ederek, Girne Belediyesi’ne cezai işlem uyguladı.

Açıklamada, Çevre Koruma Dairesi’ne 1 Haziran 2022 tarihinde gelen ihbar üzerine ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı ve Girne Belediyesi’ne ait arıtma tesisinde yaşanan arıza nedeniyle atık suyun denize boşaltıldığının tespit edildiği ifade edildi.

Belediye ile yapılan görüşme sonucunda pompa istasyonunda gerçekleşen tıkanma dolayısıyla deşarjın yaşandığı ve müdahale edilip gerekli tamiratın yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Bu yaşanan çevre kirliliği nedeni ile bakanlığımıza bağlı Çevre Koruma Dairesi yetkilileri bugün Girne Belediyesi’ne giderek 28 bin Türk Liralık ceza ihbarnamesi kesmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, Girne Belediyesi’nin aynı suçu aynı bölgede 20 Mart 2019 tarihinde de gerçekleştirdiği, bu kapsamda Çevre Yasası’nın ilgili maddesi gereği cezasının arttırıldığı vurgulandı.

Foto arşiv