“Deniz ulaşımında meteorolojinin önemi hayati nitelikte”

KTMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası, deniz ulaşımında meteorolojik parametrelerin ve meteoroloji bilgisinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Meteoroloji Mühendisleri Başkanı Mustafa Altunç, yazılı açıklamasında, Girne’de yaşanan gemi faciasının telafisi mümkün olmayan travmalara yol açtığını ifade ederek, yaşananların, kurallara ve liyakate verilmesi gereken önemi gösterdiğini kaydetti.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) gibi kuruluşların eğitim, yeterlilik, görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin uluslararası standartlar belirlediğine işaret eden Altunç, IMO’nun Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları’nın (STCW) denizcilik eğitiminin kapsamını ayrıntılı biçimde düzenlediğini belirtti.

Üye ülkelerin bu kurallara uyması gerektiğini dile getiren Altunç, KKTC’nin IMO üyesi olmadığını ancak Türkiye Cumhuriyeti Denizcilik Genel Müdürlüğü kanalıyla bu yükümlülüklerin yerine getirildiğini ifade etti.

“Meteoroloji eğitiminden kaçan kurumların ihmali buradan başlıyor”

STCW kuralları kapsamında, yönetim düzeyindeki denizcilerin, özellikle uzakyol kaptanlarının aldığı derslerden birinin meteoroloji olduğunu belirten Altunç, bu eğitimin denizcilerin yalnız kıyı bölgelerinde değil, okyanuslarda da güvenli seyir yapabilmeleri açısından önem taşıdığını kaydetti.

“Bundan kaçınan kurumlar bilmelidir ki ihmal oradan başlıyor.” diyen Altunç, meteorolojik sistemlerin derinliği, kalınlığı, hava basıncı, sıcaklık, nem, bulutluluk, rüzgar yönü ve şiddeti gibi parametrelerin seyir boyunca sabit olmadığını, aynı güzergahta farklı zamanlarda çok farklı hava olaylarıyla karşılaşılabileceğini ifade etti.

Altunç, başarının zor şartların içine girmekte değil, bu şartları önceden fark ederek kaçınmakta olduğunu kaydetti.

“Rüzgarın durması veya yön değiştirmesi halinde oluşan dalga enerjisi hemen ortadan kalkmaz”

Deniz ulaşımında rüzgar ve buna bağlı dalga oluşumunda rüzgar hızı, esme süresi ve “feç sahası” olmak üzere üç temel faktör bulunduğunu belirten Altunç, bu faktörler arttıkça dalga yüksekliğinin de arttığını kaydetti.

Rüzgarın durması veya yön değiştirmesi halinde oluşan dalga enerjisinin hemen ortadan kalkmadığını ifade eden Altunç, “ölü dalga” olarak adlandırılan dalgaların aynı yönde ilerlemeye devam edebildiğini ve sahile vurduklarında yüksekliklerinin yaklaşık iki katına çıkabildiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi ile meteoroloji mühendisliğine daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade eden Altunç, dairedeki meteoroloji mühendisi sayısının 2023’te ikiden üçe çıkarıldığını da kaydetti.

Girne’de yaşanan deniz faciasını “olamaz denecek nitelikte” olarak değerlendiren Altunç, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, kurtulanlara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.