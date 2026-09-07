Çeler: “Telekomünikasyonda kamu yararı esas olmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) heyeti, Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası’nı (Tel-Sen) ziyaret etti.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Telekomünikasyon Dairesi’nin geleceği ve sektörde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede Türkiye ile imzalanan telekomünikasyon protokolü, altyapı yatırımları, kamusal hizmetlerin geleceği ve yerel teknik kapasitenin korunması da ele alındı. TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, telekomünikasyon gibi stratejik bir alanda alınacak kararların kamu yararı ve şeffaflık temelinde şekillenmesi gerektiğini vurgularken, Genel Sekreter Redif Ekinci ise Telekomünikasyon Dairesi’nin zayıflatılması yerine geleceğe hazırlanması gerektiğini belirtti.

Çeler: “Günü kurtaran değil, geleceği kuran bir vizyona ihtiyacımız var”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, telekomünikasyon altyapısının yalnızca ekonomik getirisi üzerinden değerlendirilemeyecek kadar stratejik bir alan olduğuna dikkat çekerek, kamu kurumlarının zayıflatılması yerine teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek şekilde güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Telekomünikasyon alanında alınacak kararların uzun yıllar boyunca toplumun tamamını etkileyeceğini belirten Çeler, “Telekomünikasyon gibi stratejik bir alanda atılacak her adımın merkezinde kamu yararı, şeffaflık ve toplumun geleceği bulunmalıdır.” dedi.

Kararların kapalı kapılar ardında değil, çalışanların ve ilgili tüm kesimlerin görüşleri alınarak şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çeler, şöyle devam etti:

“Bizim ihtiyacımız günü kurtaran kararlar değil; kurumlarımızı, çalışanlarımızı ve halkımızın çıkarlarını koruyan uzun vadeli bir gelecek vizyonudur. Atılacak adımlar toplumdan gizlenmeden ve ilgili tüm kesimlerle istişare içerisinde yürütülmelidir.”

Çeler, Telekomünikasyon Dairesi bünyesinde yıllar içerisinde oluşan teknik bilgi ve deneyimin de korunması gerektiğini belirterek, teknolojik dönüşüm gerçekleştirilirken yerel insan kaynağının sistemin dışında bırakılmamasının önemine işaret etti.

Ekinci: “Kamu kurumları toplumun ortak değeridir”

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci ise Telekomünikasyon Dairesi’nin geleceğine ilişkin tartışmalarda temel yaklaşımın kamusal yapıyı güçlendirmek olması gerektiğini söyledi.

“Bu kurumlar bizim kurumlarımızdır. Zayıflatılmaları değil, daha güçlü ve geleceğe hazır bir yapıya kavuşturulmaları gerekir.” diyen Ekinci, telekomünikasyon politikalarının yalnızca bugünün sorunlarına çözüm üretmek üzere şekillendirilemeyeceğini kaydetti.

Teknoloji, altyapı ve yetişmiş insan kaynağının birlikte ele alındığı uzun vadeli bir planlamaya ihtiyaç olduğunu belirten Ekinci, Kıbrıs’ın ada olma özelliğinin de oluşturulacak modelde dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Benzer coğrafi ve ekonomik koşullara sahip ülkelerin deneyimlerinin incelenebileceğini belirten Ekinci, “Dünyada bizim gibi ada ülkelerinin bu alanda geliştirdiği başarılı uygulamalar var. Bunların deneyimlerinden yararlanarak kendi ihtiyaçlarımıza ve koşullarımıza uygun, kamusal yapıyı koruyan ve geleceği planlayan bir model oluşturabiliriz” dedi.

Ekinci, telekomünikasyonun geleceğinin kısa vadeli çözümlerle değil; teknolojik dönüşümü, kamu yararını, ülkenin coğrafi koşullarını ve gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçları birlikte değerlendiren bir anlayışla planlanması gerektiğini vurguladı.

Üredi: “Telekomünikasyon stratejik bir kamu hizmetidir”

Tel-Sen’den yapılan açıklamaya göre ise, Sendika Başkanı Hakan Üredi, telekomünikasyonun yalnızca gelir üreten bir alan olarak görülemeyeceğini ifade ederek, “Telekomünikasyon gibi stratejik bir alanın zayıflatılması veya gelir üretme kabiliyetinin ortadan kaldırılması devlete ciddi zarar verir. Önceliğimiz kurumun teknik kapasitesini, altyapısını ve hizmet kalitesini geliştirmek olmalıdır.” dedi.

Türkiye ile imzalanan ve telekomünikasyon altyapısını ilgilendiren protokol üzerinde uzun süredir çalıştıklarını kaydeden Üredi, protokolün yalnızca bugünü değil sektörün geleceğini de doğrudan etkileyeceğine işaret etti.

Gelir paylaşımı, altyapı yatırımlarının nasıl yapılacağı, hizmetlerin kimler tarafından yürütüleceği ve oluşacak maliyetlerin vatandaşa nasıl yansıyacağı konularının açık biçimde ortaya konulması gerektiğini belirten Üredi, “Vatandaşın ileride ilave bir maliyetle karşılaşacağı bir yapı kurulacaksa bunun bugünden şeffaf biçimde anlatılması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının ciddi eksikliklere rağmen hizmetlerin devamı için büyük bir özveri gösterdiğini kaydeden Üredi, yerel teknik bilgi ve insan kaynağına güvenilmesi gerektiğini de vurguladı.

Üredi, “Doğru yatırım, doğru planlama ve gerekli kaynak sağlandığı takdirde Telekomünikasyon Dairesi kendi altyapısını geliştirebilecek bilgiye, deneyime ve insan kaynağına sahiptir.” diye konuştu.

Gedik: “Mesele yalnızca bugünü değil, geleceği planlamaktır”

Tel-Sen Genel Sekreteri Ömer Gedik de görüşmede, Telekomünikasyon Dairesi’nin geleceğine ilişkin kararların bütün paydaşların katılımıyla ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Kurumun yıllardır karşı karşıya bulunduğu yatırım ve kaynak sorunlarının sürdürülebilir bir planlamayla aşılması gerektiğini belirten Gedik, telekomünikasyon alanında alınacak kararların çalışanları, hizmet alan yurttaşları ve ülkenin teknolojik geleceğini doğrudan etkilediğini ifade etti.

Gedik, sürecin yalnızca ekonomik yönüyle değil, hizmetin sürekliliği, altyapının güvenliği ve kamu kurumunun geleceği açısından da değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.