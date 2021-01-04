Deniz bebek yoğun bakımdan çıktı, Kaza zanlısı teminata bağlandı

Lefkoşa’da meydana gelen ve ağır yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N.E.E., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlı teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Behiç Tazeoğlu, kazanın 30 Aralık tarihinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan Dilek Hatay Bayraktaroğlu’nun ilk yardım tedavisi sonrası taburcu olurken, Deniz Güçlü beyin kanaması sebebi ile çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ancak durumun iyiye gitmesi üzerine yoğum bakımdan çıkarıldığını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.